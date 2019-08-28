Политика
ИзвестияГройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику. Запись он опубликовал на своей странице в Facebook 28 августа. Преемнику Гройсман пожелал «сил, терпения и удачи».
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Экономика
Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России
Что же касается сферы здравоохранения, то здесь основное внимание будет уделено финансированию программ направленных на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям, а также устранение тех проблем, которые в настоящее время имеются в российском здравоохранении, включая борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими серьезными заболеваниями.
Капитал страны 14:34
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости 10:15
Политика
Зеленский и Меркель обсудили дальнейшую работу нормандского формата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 28 августа обсудили перспективы работы в нормандском формате.
REGNUM 14:58
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Футбол
Кейлор Навас согласовал контракт с «ПСЖ»
Как сообщает La Nacion, Навас уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» и готовится попрощаться с «Реалом».
Евро-футбол.ру 15:26
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.
Российская газета 13:35
Футбол
«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе
Полузащитник Квинси Промес остался на скамейке запасных.
Спорт-Экспресс 14:30
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Политика
В Киеве митингуют против Арсена Авакова
Перед офисом администрации президента Украины прошла акция протеста против нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова, который, по слухам, войдет в состав нового правительства.
REGNUM 15:16
Музыка
Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках
Российская газета 14:15
Технологии
РЖД протестировали первый беспилотный электропоезд «Ласточка»
РЖД провели первый тестовый пробег скоростного электропоезда «Ласточка», оборудованного системой беспилотного вождения.
iReactor 03:58
Общество
В Испании прошел фестиваль «Томатина»
В испанском городе Буньоль прошла "Томатина". Это ежегодный фестиваль, на котором участники бросают друг в друга помидоры, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12:59
Происшествия
Массовое отравление роллами произошло в Самаре
В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:30