Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости". "Цены в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены", - сказал Гройсман.

Гройсман высказался о повышении цен на газ

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