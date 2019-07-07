Энергетика

Гройсман высказался о повышении цен на газГазета.Ru 20:33

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости". "Цены в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены", - сказал Гройсман.
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Гройсман не видит основания для повышения тарифов на газ

News.ru21:03

Гройсман высказался о повышении цен на газ

Газета.Ru20:33

Премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения

ПРАЙМ13:30

Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет

Красная весна15:53

Гройсман не видит причин для повышения цены на газ для населения

ФАН16:20

Премьер Украины не увидел причин для подорожания газа

Экономика сегодня15:38

Премьер Украины не увидел оснований для роста цен на газ осенью

Взгляд.ру16:21
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Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Политика

В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ

В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Общество

Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника

Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено в 15:26
Футбол

Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную

Обновлено в 15:42
Технологии

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Футбол

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира. Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 20:48
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер

Обновлено в 19:10
Экономика

Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите

Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Кино

Слет киноманов: в Армении открыли фестиваль «Золотой абрикос»

В Армении открыли ежегодный кинофестиваль «Золотой абрикос». Выбирать лучшую картину года будет международное жюри.
Обновлено в 16:42
Политика

Британский МИД расследует утечку документов с критикой команды Трампа

МИД Великобритании проведет внутреннее расследование из-за утечки докладных записок своего посла в США Кима Дэррока, в которых содержалась критика администрации президента Дональда Трампа.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Транспорт

Сергей Цивилев рассказал о строительстве кузбасского автобана

Строительство кузбасского автобана идёт по графику и находится на завершеющем этапе.
Обновлено в 09:48
Общество

Эксперты объяснили падение рождаемости в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено в 14:00
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Здоровье

Названы мешающие похудеть продукты

Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. Отмечается, что не всегда это какие-то жирные или мучные блюда.
Обновлено в 19:38
Игры

На полное прохождение Fire Emblem: Three Houses уйдёт больше 200 часов

Обновлено в 09:58
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Общество

Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку.
Обновлено в 14:20
Энергетика

К концу года бензин подорожает на 9 рублей. Как можно спасти водителей

Специалисты предупреждают: если не попытаться спасти ситуацию, то уже к концу года бензин подорожает на 9 рублей.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
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