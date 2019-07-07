Энергетика
Гройсман высказался о повышении цен на газГазета.Ru 20:33
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости". "Цены в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены", - сказал Гройсман.
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Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Обновлено в 15:42
Технологии
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Футбол
Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки
Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира. Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 20:48
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер
Обновлено в 19:10
Экономика
Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите
Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Кино
Слет киноманов: в Армении открыли фестиваль «Золотой абрикос»
В Армении открыли ежегодный кинофестиваль «Золотой абрикос». Выбирать лучшую картину года будет международное жюри.
Обновлено в 16:42
Политика
Британский МИД расследует утечку документов с критикой команды Трампа
МИД Великобритании проведет внутреннее расследование из-за утечки докладных записок своего посла в США Кима Дэррока, в которых содержалась критика администрации президента Дональда Трампа.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Транспорт
Сергей Цивилев рассказал о строительстве кузбасского автобана
Строительство кузбасского автобана идёт по графику и находится на завершеющем этапе.
Обновлено в 09:48
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено в 14:00
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Здоровье
Названы мешающие похудеть продукты
Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. Отмечается, что не всегда это какие-то жирные или мучные блюда.
Обновлено в 19:38
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Общество
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку.
Обновлено в 14:20
Энергетика
К концу года бензин подорожает на 9 рублей. Как можно спасти водителей
Специалисты предупреждают: если не попытаться спасти ситуацию, то уже к концу года бензин подорожает на 9 рублей.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45