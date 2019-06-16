Политика

Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики УкраиныRT на русском 14:58

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
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Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины

RT на русском14:58

Гройсман пожаловался на «враждебную» правоохранительную систему Порошенко

ФАН14:51
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