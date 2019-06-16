Политика
Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики УкраиныRT на русском 14:58
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца
Обновлено в 13:32
Спорт
Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»
Обновлено в 16:08
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Спорт
Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).
Обновлено в 15:42
Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
Общество
В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 16:19
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено в 15:50
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Игры
Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом
Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Обновлено в 08:12
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Теннис
Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва
Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:00
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00