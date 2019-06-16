Политика

Гройсман надеется на детенизацию Украины при ЗеленскомLife.ru 17:19

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что надеется на проведение детенизации экономики страны при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
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Гройсман надеется на детенизацию Украины при Зеленском

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Премьер-министр Украины рассказал о детенизации экономики

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Известия16:14

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