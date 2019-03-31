Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларовРИА Новости 03:55
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Интернет
Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета
Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
Хоккей
Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»
Напомним, спортсмен получил травму во время матча с «Сент-Луис Блюз» в результате атаки защитника «Блюз» Роберта Бортуццо.
Обновлено в 02:00
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено вчера в 09:39
Кино
«Война Анны» получила «Нику» как лучший фильм
"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой
Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Татарии совершил вынужденную посадку вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарии.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Труп девушки со следами насилия на теле обнаружили в квартире в ТиНАО
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, находившихся в квартире вместе с погибшей, которые были настолько пьяны, что не смогли объяснить обстоятельства случившегося.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Политика
Глава Тывы рассказал, что Путин сам готовит шашлык в тайге
Глава Тывы Шолбан Кара-оол рассказал, что президент России Владимир Путин во время отдыха в тувинской тайге сам готовит шашлык, маринад которого держится в секрете.
Обновлено в 04:16
Энергетика
В Беларуси снова подорожает бензин
Как сообщает ресурс tut.by со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима», с 31 марта в Беларуси на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных бюджетных автомобилей в России
Автоэксперты опубликовали список самых популярных бюджетных автомобилей в России.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено вчера в 13:44
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05