Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларовРИА Новости 03:55

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Общество Воскресенье в Москве стало самым теплым днем в году Воскресенье, 31 марта стало самым теплым днём в Москве с начала 2019 года, температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ превысила 12 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".

Экономика Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле 2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Шоу-бизнес Ольге Орловой предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.

Игры Valve опубликовала фото собственного шлема виртуальной реальности Компания Valve продемонстрировала шлем виртуальной реальности Valve Index на странице, созданной на игровом ресурсе Steam.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Экономика В России могут изменить правила зачисления зарплат Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Происшествия СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.

Общество Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204 Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.

Недвижимость Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Политика Попытку подкупа избирателей зафиксировали на Украине «Лицо, которое выдавало деньги» на участке голосования задержано в Киевской области, сообщил замглавы фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Сергей Соболев.

Транспорт Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.