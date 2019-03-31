Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларовРИА Новости 03:55
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году
Комсомольская правда04:18
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