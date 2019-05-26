Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в РадуRT на русском 14:09

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Он отметил, что ему поступали предложения об объединении с партией Порошенко.
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Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах

РБК13:57

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Газета.Ru14:26

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

RT на русском14:09

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

РИА Новости14:45

Гройсман не будет объединяться с Порошенко

News.ru13:52

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах

Известия13:39

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Московский Комсомолец13:27
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