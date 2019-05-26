Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в РадуRT на русском вчера в 14:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Он отметил, что ему поступали предложения об объединении с партией Порошенко.
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Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Религия
Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
Обновлено вчера в 15:55
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, стала лидером на выборах в Европарламент в Великобритании по итогам подсчетов голосов в 140 из 373 избирательных округов.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Кургинян рассказал, что погубит Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие
Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ
По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Переутомление на работе и игры на компьютере ВОЗ признала болезнью
Переутомление или «Синдром эмоционального выгорания» ВОЗ описала как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».
Обновлено 25 мая в 21:20
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею
Обновлено 25 мая в 12:22
Политика
На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона
Стало известно о том, что возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" сейчас лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18