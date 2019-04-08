Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеРИА Новости 16:30
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом". По его словам, треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.
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Футбол
Александр Головин сыграл с Соло. Затащил на PA с 36к урона
Игра вскоре закончилась – Головину даже не выбили Аегис.
Обновлено в 16:18
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim
Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Кино
«Первый канал» покажет сериал «Лучше, чем люди»
«Первый канал» покажет нашумевший российский телесериал «Лучше, чем люди» Андрея Джуковского о роботах-андроидах.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Общество
В России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников
Роспотребнадзору предложено разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Как Россия будет защищать Крымский мост от атаки НАТО
Обновлено в 15:00
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена
Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Политика
Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
Обновлено в 16:15