Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеРИА Новости 16:30

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом". По его словам, треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.
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Гройсман назвал госдолг Украины «огромным грузом»

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Гройсман рассказал о «зажатой долгом» Украине

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RT на русском15:44

«Зажата долгом». Гройсман рассказал о состоянии экономики Украины

REGNUM16:31
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
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