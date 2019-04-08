Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеРИА Новости 16:30

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом". По его словам, треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.
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Гройсман: Украина «зажата долгом»

Комсомольская правда17:39

Гройсман назвал госдолг Украины «огромным грузом»

РБК17:28

Гройсман рассказал о «зажатой долгом» Украине

News.ru16:27

Гройсман: бюджет Украины зажат внешними долгами

Московский Комсомолец16:51

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

РИА Новости16:30

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Газета.Ru16:54

Гройсман заявил, что Украина «зажата долгом»

RT на русском15:44
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Кино

Фильм «Братство» Павла Лунгина разрешили выпустить в прокат 9 мая

Фильм "Братство" Павла Лунгина получил прокатное удостоверение и выйдет в кинотеатрах 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Хоккей

«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Общество

Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

Обновлено в 09:33
Гаджеты

Блок питания FSP Hydro PTM+ мощностью 850 Вт оснащен водоблоком

Обновлено в 14:52
Происшествия

Станцию метро «Приморская» закрыли из-за бесхоза

В понедельник, 8 апреля, станцию метро "Приморская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.
Обновлено в 14:25
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

Обновлено в 10:01
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено в 13:58
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено в 17:01
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Кино

Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса

Обновлено в 13:32
Общество

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Интернет

Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания

Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Как работают Яндекс.Новости?
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