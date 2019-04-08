Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеРИА Новости вчера в 16:30
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом". По его словам, треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.
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Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныРБК вчера в 17:28
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