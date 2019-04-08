Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеРИА Новости вчера в 16:30
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом". По его словам, треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.
Читать в источнике
Оценить43
Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныРБК вчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
"Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Суд арестовал главу крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
В пятницу, 5 апреля, суд арестовал на два месяца Антона Самойлова — генерального директора АО «Вагонная ремонтная компания-2», крупнейшего подрядчика РЖД.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено вчера в 07:27
Гаджеты
Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 05:40
Космос
Норвежцы приняли запуск ракеты NASA за вторжение инопланетян
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»
Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.
Обновлено в 00:39
Экономика
В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов
Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
Работы на закрытых станциях фиолетовой ветки завершены
Обновлено в 01:10
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Виктор Гончаренко: «Через какое-то время поймем весь вклад Акинфеева в российский футбол»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил значимость голкипера команды Игоря Акинфеева для всего российского футбола.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне
По данным властей, Хенри планировал устроить наезд на пешеходов в столице США Вашингтоне, в торгово-жилом районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак, для чего угнал грузовик.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист
8 апреля вечером в Екатеринбурге на улице Челюскинцев недалеко от железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Обновлено вчера в 13:17
Спорт
Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову
Вместе в Москве, да еще и в межсезонье, окажутся две лучшие российские фигуристки – Алина Загитова и Евгения Медведева.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Здоровье
Москвичей пригласили на диспансеризацию ногтей
Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 13 и 20 апреля проведет акцию "Весенняя диспансеризация ногтей".
Обновлено вчера в 17:39
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено вчера в 05:09