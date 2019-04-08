Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеАргументы и Факты вчера в 17:47
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время «зажата долгом», передает РИА Новости. Он отметил, что примерно треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.
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Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныНациональная служба новостей 01:25
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