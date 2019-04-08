Гройсман рассказал о «зажатой долгами» УкраинеАргументы и Факты вчера в 17:47

Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время «зажата долгом», передает РИА Новости. Он отметил, что примерно треть бюджета уйдет на погашение внешних займов.

Происшествия Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Шоу-бизнес Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.

Авто Новую Hyundai Sonata сфотографировали во время тестов в России Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.

Игры В конце весны Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr получит масштабное обновление Разумеется, сразу начинается их тотальное уничтожение, но, увы, довести дело до конца не удаётся — звездолёт снова отправляется в пространство Хаоса, и мы вынуждены эвакуироваться.

Политика В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.

Политика Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.

Авто В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.

Наука Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.

Экономика В России предложили ввести катастрофические бонды Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.

Технологии «Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых личностей Как рассказал Сергей Ложкин, в феврале эксперты компании обнаружили подпольный магазин под названием Genesis, который торгует цифровыми личностями.

Финансы Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".

Политика ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.

Экономика Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Общество «ПетербургГаз» пожаловался в УФАС на компанию с похожим названием Газораспределительная организация "ПетербургГаз" пожаловалась в УФАС на компанию "ПетробурГаз", сообщает региональное управление антимонопольного ведомства во вторник, 9 апреля.

Политика В Казахстане назначили досрочные президентские выборы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.

Общество В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Общество WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.

Авто Volkswagen представил обновленный фургон Transporter Мировая премьера обновленного фургона Volkswagen Transporter T6.1 должна состояться в рамках выставки bauma, которая пройдет в Мюнхене в текущем году.

Здоровье Новое паллиативное отделение открылось в Москве В клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского открылось паллиативное отделение на 35 человек.

Спорт Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).