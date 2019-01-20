Политика
Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости УкраиныГазета.Ru 17:07
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук рассказал о том, какие необходимо предпринять шаги для достижения энергетической независимости страны.Московский Комсомолец15:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
Обновлено в 10:43
Политика
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил
Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
Обновлено в 15:15
Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено в 13:46
Политика
Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам
Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 10:12
Политика
Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:06
Политика
В Афинах пройдет многотысячный митинг против соглашения со Скопье
Обновлено в 01:07
Политика
В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах
В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.
Обновлено в 12:42
Политика
В Италии предложили ввести санкции против Франции
Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России
В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
В ДНР заявили о пленении украинского силовика
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Политика
Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в воскресенье с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером, чтобы обсудить возможность баллотироваться в Сенат от Канзаса в 2020 году, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 19:21
Политика
Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт
Обновлено в 14:36
Политика
Трамп пошутил об отсутствии глобального потепления
Обновлено в 11:59
Политика
Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев
Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных американцев.
Обновлено в 13:21
Политика
Адвокат Трампа признался во лжи своего бывшего коллеги
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался в даче ложных показаний Конгрессу СЩА.
Обновлено в 15:06