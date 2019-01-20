Политика

Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости УкраиныГазета.Ru 17:07

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа.
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с чего всё началось
Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице
 в Фейсбук рассказал о том, какие необходимо предпринять шаги для достижения энергетической независимости страны.
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