Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости УкраиныГазета.Ru 17:07

с чего всё началось

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа.

Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины

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