Политика

Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости УкраиныГазета.Ru вчера в 17:07

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Украине необходимо повысить внутреннюю добычу газа.
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Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице
 в Фейсбук рассказал о том, какие необходимо предпринять шаги для достижения энергетической независимости страны.
Московский Комсомолецвчера в 15:27

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Гройсман рассказал о шагах Украины к энергонезависимости

Известиявчера в 18:21

Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости

РИА Новостивчера в 14:30

Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины

Газета.Ruвчера в 17:07

Премьер Украины рассказал о четырёх шагах к энергонезависимости страны

Life.ruвчера в 16:21

Гройсман призвал активизировать шаги к энергонезависимости Украины

Московский Комсомолецвчера в 15:27

Премьер Украины рассказал о «четырёх шагах» к энергонезависимости страны

RT на русскомвчера в 15:21

Гройсман назвал четыре шага к энергетической независимости Украины

РБКвчера в 17:40
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Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
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CNN сообщил о намерении Помпео баллотироваться в Сенат в 2020 году

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщает источник телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:00
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Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit

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В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента

Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие

Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России

В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.
Обновлено вчера в 17:44
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Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»

У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено вчера в 13:46
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Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 10:12
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".
Обновлено вчера в 19:26
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Сенатор объяснил свою идею штрафовать за неверное обозначение Крыма

Совет Федерации обсуждает возможность разработки и внесения в Госдуму законопроекта, вводящего ответственность за неверное указание на картах территории России, в том числе Крыма.
Обновлено вчера в 13:39
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В Италии предложили ввести санкции против Франции

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.
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Адвокат Трампа признался во лжи своего бывшего коллеги

По словам адвоката Дональда Трампа, президент США обсуждал проект со своим бывшим юристом и помнит об этом, хотя официально все переговоры о Trump Tower прекратились намного раньше.
Обновлено вчера в 15:06
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