Экономика
Гройсман рассказал о главной цели правительства Украины в 2019 годуRT на русском 13:21
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что главной целью работы правительства в 2019 году является достижение экономического роста более 3%. Об этом сообщают «Известия».
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Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Происшествия
Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США
29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 20:53
Политика
В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину
Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено в 07:36
Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Против CNN подают иск на $250 млн из-за фейковой новости
Против американского телеканала CNN с большой долей вероятности подадут иск о диффамации более чем на $250 млн, передает Fox News со ссылкой на адвоката Лина Вуда.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено в 19:51
Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить
Обновлено в 19:15
Религия
Православные верующие встречают Прощеное воскресенье
10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
Обновлено в 19:12
Общество
Масленичные гулянья прошли в Нью-Йорке и Оттаве
В США и Канаде в субботу прошли масленичные гулянья, вызвавшие большой интерес местных жителей.
Обновлено в 21:30
Происшествия
В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси
Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено в 17:10
Единоборства
Куницкая победила Рено на UFC Fight Night 146
В ночь на 10 марта (мск) в американском городе Уичито (штат Канзас) проходит турнир UFC Fight Night 146.
Обновлено в 19:45
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено в 18:12
Общество
Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете
Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено в 09:27
Политика
Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева
Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Взорвавшаяся электростанция в Венесуэле попала на видео
На электростанции «Сидор» в Венесуэле произошел взрыв. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Политика
Британский таблоид не стал извиняться перед российским послом
Британское издание Mail On Sunday не считает нужным извиняться перед российским послом Александром Яковенко за недостоверную публикацию.
Обновлено в 18:54
Общество
Названы снижающие давление напитки
Эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление и положительно сказывается на самочувствии страдающих от гипертонии людей.
Обновлено в 20:54
Происшествия
В чем обвиняют Горринга из «Росгеологии»
Как рассказала ТВЦ.RU представитель ведомства Ольга Врадий, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 09:21
Спорт
Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
Обновлено в 12:03
Спорт
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров
В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Обновлено в 18:20
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:04
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»
Обновлено в 13:25
Музыка
Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на «Евровидении»
Песня Scream, с которой певец Сергей Лазарев выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение- 2019», обнародована на его официальном сайте.
Обновлено в 11:49
Культура
80 лет назад телецентр на Шаболовке провел первую трансляцию
80 лет назад, 10 марта 1939 года, телевизионный центр на Шаболовке провел первую трансляцию.
Обновлено в 20:30
Политика
Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма с Россией
Глава общественного движения «Новороссия» и бывший лидер ополченцев Донбасса Игорь Стрелков выставил на продажу медаль, которой был награжден за воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 09:25