Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕRT на русском 01:18

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter. По его мнению, данный шаг является нарушением норм международного права.

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