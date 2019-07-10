Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Космос Луны в других звездных системах могут покидать свои планеты В других звездных системах некоторые луны могут покидать свои планеты и вращаться вокруг своих звезд, предполагают новые модели.

Футбол Заболотный тренируется с «Зенитом-2» Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ.

Игры Qiwi установила Doom на терминалы в честь запуска магазина игр Qiwi установила классический Doom на 97 тысяч терминалов. Акция приурочена к запуску магазина игр Qiwi Games.

Политика «Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.

Политика В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Армия и оружие В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии "Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", - сообщил во время церемонии передачи руководству региона переходящего вымпела начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Экономика Девелопер МИЦ полностью перешел на эскроу-счета во всех проектах Девелоперская группа МИЦ полностью перешла на эскроу-счета во всех проектах, сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.

Экономика МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.

Авто Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко празднует день рождения дочери Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.

Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Общество В Магадане ввели штраф за кормление голубей Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.

Хоккей Кудашов станет главным тренером сборной России по хоккею По данным ТАСС, Воробьев останется в штабе сборной, но будет лишь ассистентом.

Политика На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».

Политика Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Политика Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов» Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.

Армия и оружие В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».

Гаджеты РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Киевской области Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

Шоу-бизнес После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.

Шоу-бизнес В Сети умилились видеороликом с участием сына Сергея Лазарева Периодически певец делится моментами из жизни любимого ребенка. На этот раз он решил показать видеоролик, который снимал втайне от сына.