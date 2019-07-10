Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парадREGNUM 08:20
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
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Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Космос
Луны в других звездных системах могут покидать свои планеты
В других звездных системах некоторые луны могут покидать свои планеты и вращаться вокруг своих звезд, предполагают новые модели.
Обновлено в 03:11
Футбол
Заболотный тренируется с «Зенитом-2»
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ.
Обновлено в 07:45
Игры
Qiwi установила Doom на терминалы в честь запуска магазина игр
Qiwi установила классический Doom на 97 тысяч терминалов. Акция приурочена к запуску магазина игр Qiwi Games.
Обновлено в 06:30
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Российские инструкторы подготовили еще 315 бойцов FACA в ЦАР
Российские инструкторы подготовили еще 315 военнослужащих вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA).
Обновлено в 05:58
Политика
В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Музыка
Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
"Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", - сообщил во время церемонии передачи руководству региона переходящего вымпела начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Обновлено в 07:27
Экономика
Девелопер МИЦ полностью перешел на эскроу-счета во всех проектах
Девелоперская группа МИЦ полностью перешла на эскроу-счета во всех проектах, сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.
Обновлено в 08:06
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко празднует день рождения дочери
Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Общество
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено 08 июля в 20:39
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.
Обновлено в 05:02
Хоккей
Кудашов станет главным тренером сборной России по хоккею
По данным ТАСС, Воробьев останется в штабе сборной, но будет лишь ассистентом.
Обновлено в 06:36
Политика
На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом
Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Политика
Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию
Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Обновлено в 05:16
Политика
Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
В Сети умилились видеороликом с участием сына Сергея Лазарева
Периодически певец делится моментами из жизни любимого ребенка. На этот раз он решил показать видеоролик, который снимал втайне от сына.
Обновлено в 05:40
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54