Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьераRT на русском 16:59
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
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