Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьераRT на русском вчера в 16:59

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
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Гройсман призвал Зеленского «немедленно» внести кандидатуру нового премьера

Life.ruвчера в 17:23

Гройсман: Зеленский должен срочно предложить кандидатуру на пост премьер-министра

ТАССвчера в 16:25

Гройсман просит узнать имя своего сменщика

Национальная служба новостейвчера в 17:08

Гройсман потребовал от Зеленского внесения кандидатуры нового премьера

РБКвчера в 17:00

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

RT на русскомвчера в 16:59

Гройсман призвал Зеленского предложить кандидатуру на пост премьера

Московский Комсомолецвчера в 17:14

Гройсман потребовал от Зеленского представить кандидатуру нового премьера

Газета.Ruвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество

В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено вчера в 22:20
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Алена Апина осталась без любимой работы

Эстрадная звезда Алена Апина в последние несколько лет работала ведущей на радио.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено вчера в 05:52
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе

"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала".
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

Появилась информация о первом полете нового бомбардировщика РФ

Американское издание The National Interest сообщило, что российский стратегический бомбардировщик нового поколения в 2024-2026 годах может совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 10:46
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналистка Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер".
Обновлено вчера в 06:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 23:31
Космос

С телескопа «Хаббл» получили снимок взаимодействующих галактик

Команда космического телескопа «Хаббл» получила изображение галактики NGC 4485, подвергшейся гравитационному влиянию более крупной галактики NGC 4490.
Обновлено 18 мая в 09:07
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В Мексике застрелили десять человек

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено вчера в 21:35
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено вчера в 09:23
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Минобороны РФ решает вопрос развертывания Су-57

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 08:30
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