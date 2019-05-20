Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьераRT на русском вчера в 16:59
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
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Гройсман призвал Зеленского предложить кандидатуру на пост премьера
Московский Комсомолецвчера в 17:14
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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