Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министраАргументы и Факты вчера в 17:25

В понедельник, 20 мая, на Украине состоялась инаугурация Владимира Зеленского Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ранее заявивший о своей отставке, потребовал от президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьера и новый состав кабмина, сообщает РИА Новости.
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Владимир Гройсман
Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, а также нового правительства, с которым будет работать.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныУкраина.ру 02:52

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