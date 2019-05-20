Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министраАргументы и Факты вчера в 17:25

Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, а также нового правительства, с которым будет работать.

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