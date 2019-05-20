Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министраАргументы и Факты вчера в 17:25
В понедельник, 20 мая, на Украине состоялась инаугурация Владимира Зеленского Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ранее заявивший о своей отставке, потребовал от президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьера и новый состав кабмина, сообщает РИА Новости.
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Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, а также нового правительства, с которым будет работать.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныУкраина.ру 02:52
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Гройсман призвал Зеленского предложить кандидатуру на пост премьера
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