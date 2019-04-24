Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему мируРИА Новости 18:56

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны. Его заявление транслировал телеканал Espreso.

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Кино Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.

Политика Площадь во Владивостоке отмыли с мылом перед приездом Ким Чен Ына Лидер КНДР прибудет во Владивосток 24 апреля, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Происшествия После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Шоу-бизнес Больной раком Александр Беляев с трудом говорит У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.

Армия и оружие Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Общество ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Общество Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.

Футбол «РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии Добавим, что в финале РБ Лейпциг сыграет с победителем пары Бавария - Вердер, чей матч состоится в среду, 24 апреля.

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Экономика Российский Burger King может провести IPO в этом году Российское подразделение Burger King осенью проведет IPO, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Политика В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.

Политика О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Госдепе прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына В Госдепартаменте США прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Происшествия Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Футбол «Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии "Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".

Политика Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.