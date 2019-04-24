Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему мируРИА Новости 18:56
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны. Его заявление транслировал телеканал Espreso.
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Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Политика
Площадь во Владивостоке отмыли с мылом перед приездом Ким Чен Ына
Лидер КНДР прибудет во Владивосток 24 апреля, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Происшествия
После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности
После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Обновлено в 17:01
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Футбол
«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии
Добавим, что в финале РБ Лейпциг сыграет с победителем пары Бавария - Вердер, чей матч состоится в среду, 24 апреля.
Обновлено в 16:36
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Экономика
Российский Burger King может провести IPO в этом году
Российское подразделение Burger King осенью проведет IPO, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:28
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 01:59
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Политика
В Госдепе прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына
В Госдепартаменте США прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Обновлено в 19:21
Хоккей
Рирден: верю, что игроки «Вашингтона» покажут лучшую игру за серию
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».
Обновлено в 16:41
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Политика
Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве
Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью
Три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи можно без вреда для здоровья съесть на Пасху, можно и увеличить норму, но только отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08