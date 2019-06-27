Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпускRT на русском вчера в 17:56
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Главу МИД Украины могут отправить в отпуск после перепалки с Зеленским
Российская газетавчера в 16:51
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Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Российская шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20
Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, есть всегда.
Обновлено в 02:29
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Экономика
Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМК
Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Волгограде потушили крупный пожар на складе
В четверг в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров, спустя три часа пожар удалось локализовать, в 20.04 по местному времени было ликвидировано открытое горение.
Обновлено в 00:27
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Авто
Новый кроссовер JAC S3 за 800 тыс. рублей приедет в Россию
Обновленный кроссовер JAC S3, недавно прошедший уже четвертый по счету рестайлинг, появится на российском рынке.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде
Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино
По словам Никитиной, реклама казино представляет собой большую проблему, хотя она и запрещена официально.
Обновлено в 02:49
Игры
Разработчики The Surge 2 показали 9 минут игрового процесса
Focus Home Interactive и Deck 13 опубликовали новый геймплейный ролик The Surge 2: в 9-минутном видео разработчики показывают новые механики боя, усиленных боссов и ранее не демонстрировавшиеся локации города Иерихон.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Наука
Больше, чем море
Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты
Главный дизайнер Apple уходит из компании
Обновлено в 00:25
Футбол
Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:30
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено вчера в 11:13
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения России и Грузии
"Если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт", — заявил Кикабидзе. Он отметил, что любит российский народ.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47