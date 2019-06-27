Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпускRT на русском 17:56
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено в 17:12
Путешествия
Зачем магаданцу Байкал?
Обновлено в 05:00
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Политика
Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией
Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:58
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено в 19:01
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Энергетика
ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда»
Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс».
Обновлено в 12:23
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Экономика
Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)
Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Космос
Исследователи: решение парадокса возраста красных гигантов
Четыре года назад было обнаружено, что несколько красных гигантских звезд представляют собой парадокс: несмотря на то, что они построены из очень старого звездного материала, их большие массы указывают на явно более молодой возраст.
Обновлено в 10:48
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Общество
Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС
Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.
Обновлено в 19:45
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено в 20:59
Происшествия
На улице Партизана Германа горит квартира
Обновлено в 11:48
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
Обновлено в 20:03
Политика
В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде
Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.
Обновлено в 21:01
Общество
В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»
Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52