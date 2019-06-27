Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпускRT на русском вчера в 17:56
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Главу МИД Украины могут отправить в отпуск после перепалки с Зеленским
Российская газетавчера в 16:51
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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