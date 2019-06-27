Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпускRT на русском вчера в 17:56

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

РИА Новостивчера в 17:14

Гройсман предложил Зеленскому схему временной замены главы МИДа

РБКвчера в 19:01

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

RT на русскомвчера в 17:56

Зеленскому предложили отправить Климкина в длительный отпуск

Известиявчера в 18:02

Климкину предложили отдохнуть после скандала с Зеленским

Lenta.ruвчера в 17:08

Главу МИД Украины могут отправить в отпуск после перепалки с Зеленским

Российская газетавчера в 16:51

Премьер-министр Украины после скандала предложил отправить главу МИД страны в отпуск

ТАССвчера в 16:34
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Путин и Трамп кратко пообщались перед началом G20

Путин и Трамп появились на официальной церемонии фотографирования вместе и что-то обсуждали.
Обновлено в 01:19
Авто

Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution

Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 04:54
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено вчера в 09:18
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Наука

Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Обновлено 25 июня в 06:39
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Врач Алибасова боится рассказывать о состоянии продюсера

Лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, заведующий научным отделением лечения острых отравлений "Склифа" Михаил Поцхверия заявил, что боится давать какие-либо комментарии относительно здоровья звездного пациента.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла от менингита в Челябинске

Через сутки девочка скончалась. По предварительным результатам вскрытия школьница умерла от менингококковой инфекции.
Обновлено в 01:19
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора

Обновлено в 01:07
Экономика

Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах

Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

В Башкирии грядет аномально жаркая погода

В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Технологии

Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили у Кипра

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски

В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".
Обновлено вчера в 06:29
Религия

Вандалы уничтожили поклонный крест на въезде в Советскую Гавань

В Советской Гавани в Хабаровском крае неизвестные спилили поклонный крест, установленный на въезде в город рядом со стелой с названием города.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено вчера в 07:13
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
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