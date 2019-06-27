Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпускRT на русском 17:56

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Политика Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Общество В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.

Политика США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.

Происшествия Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО «Авиакомпания "Ангара"», на борту которого находились 47 человек.

Армия и оружие Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка «Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Авто Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.

Финансы Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Транспорт Минтранс Подмосковья раскрыл места установки камер на дорогах Минтранс Московской области опубликовал информацию о местах установки камер фотовидеофиксации.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Происшествия В Сочи задержали «воскресшего Цапка» В Сочи задержали "воскресшего Цапка" Полицейские задержали мужчину, которого жители Краснодарского края приняли за "воскресшего" Сергея Цапка - лидера Кущевской группировки, умершего в 2014 году в СИЗО.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Игры Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Экономика 1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.