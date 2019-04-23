Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему мируИнфорос 03:05

По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогазу" стоит искать дешевый газ по всему миру, чтобы добиться снижения финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Espreso. Гройсман предложил компании увеличивать добычу украинского газа.

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

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