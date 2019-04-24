Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»РБК вчера в 20:43

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене. Под «вторым жестким требованием» Гройсман имеет в виду достигнутую 22 апреля договоренность между правительством страны и «Нафтогазом».
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Владимир Гройсман
Пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныREGNUM 00:12

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