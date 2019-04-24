Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»РБК вчера в 20:43

Пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле.

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