Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»РБК вчера в 20:43
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене. Под «вторым жестким требованием» Гройсман имеет в виду достигнутую 22 апреля договоренность между правительством страны и «Нафтогазом».
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