Политика

Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпускNews.ru 16:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск. Таким образом он намерен решить конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства.
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RT на русском17:56

Премьер-министр Украины после скандала предложил отправить главу МИД страны в отпуск

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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