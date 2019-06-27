Политика
Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпускNews.ru 16:45
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск. Таким образом он намерен решить конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства.
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Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка
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