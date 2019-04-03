Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения УкраиныRT на русском 05:56
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.
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Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели
Обновлено 01 апреля в 18:38
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего умирают из-за загрязненного воздуха
В обеих странах из-за болезней, спровоцированных загрязнением воздуха, умерли по 1,2 млн человек.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Часть разлетевшихся осколков стекла попадает в автомобиль автора видео. Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием
Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.
Обновлено в 07:11
Технологии
Закон о суверенном рунете ударит по работе сетей и объектов ТЭК
В противном случае нарушится работа сетей и будут созданы угрозы возникновения ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса, говорится в справке «Газпрома».
Обновлено в 06:52
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Футбол
ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:22
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Дольф Лундгрен приедет в Крым для съемок в фильме
Обновлено в 09:34
Происшествия
Задержанный в Норвегии «российский шпион» оказался абсолютно чист
Михаила Бочкарева задержали 21 сентября 2018 г. в Осло, а затем арестовали по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии
Взлом компьютера с помощью мысли Статья "Суперсолдат для войн будущего" полковника запаса Николая Пороскова из февральского номера журнала Минобороны "Армейский сборник" сообщает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные.
Обновлено в 09:17
Политика
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика
Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты
Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:53
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Политика
Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей
О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено вчера в 09:37