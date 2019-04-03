Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения УкраиныRT на русском 05:56

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.
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Депутат Госдумы отреагировал на отмену фиксированных цен на газ для украинцев

Телеканал 360°10:23

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

РБК06:06

В Госдуме оценили ситуацию с ценами на газ для населения на Украине

RT на русском08:19

«Нафтогаз» снизил цену для своих бытовых абонентов с 1 апреля

ТАСС08:32

Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу

Известия06:50

Украина отменила фиксированные цены на газ

Газета.Ru05:48

«Нафтогаз Украины» заявил, что уже снизил цену на газ своим потребителям

РИА Новости07:11
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Экономика

Минфин предложил новые налоги вместо сборов

По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 14:27
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Обновлено в 22:56
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено в 22:02
Общество

Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Общество

В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Происшествия

В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий

По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено в 23:08
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Как стало известно журналистам «АвтоВзгляда», которые ссылаются на собственные источники, серийный Renault Arkana представят в Москве 11 апреля.
Обновлено в 12:04
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей

Обновлено в 15:40
Общество

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено в 13:14
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено в 17:48
Авто

Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин

Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено в 18:34
Политика

В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 22:58
Общество

Зеленые карточки СНИЛС уходят в прошлое

Минтруд России дал разъяснения о порядке оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в связи с принятыми на днях поправками в законодательство.
Обновлено в 09:07
Политика

Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля

Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.
Обновлено в 22:54
Наука

Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков

Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено в 12:40
Космос

Космонавт Олег Кононенко сфотографировал ночные Иркутск и Ангарск

Обновлено в 22:21
Политика

Трамп обещал Эрдогану решить вопрос с С-400, заявили в МИД Турции

Ранее Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских С-400 является решенным вопросом.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Модернизацию систем Boeing 737 Max проконтролирует комиссия ФАУ

Обновлено в 19:59
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
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