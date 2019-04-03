Гройсман поручил снизить цены на газ для населения УкраиныRT на русском 05:56

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Экономика Минфин предложил новые налоги вместо сборов По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.

Шоу-бизнес Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.

Общество В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.

Происшествия Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Происшествия В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Авто Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Как стало известно журналистам «АвтоВзгляда», которые ссылаются на собственные источники, серийный Renault Arkana представят в Москве 11 апреля.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Общество В потребительскую корзину в России могут добавить витамины В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

Авто Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.

Политика В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.

Общество Зеленые карточки СНИЛС уходят в прошлое Минтруд России дал разъяснения о порядке оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в связи с принятыми на днях поправками в законодательство.

Политика Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».