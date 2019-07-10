Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парадREGNUM 08:20

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
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Гройсман призвал найти деньги на отмененный Зеленским парад

Lenta.ru05:06

Премьер Украины поручил найти деньги на военный парад

Коммерсантъ06:57

Гройсман поручил найти деньги на проведение военного парада на Украине

РБК06:04

Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости

Комсомольская правда05:23

Гройсман поручил найти средства на военный парад

Газета.Ru09:35

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

РИА Новости04:39

Гройсман поручил найти деньги на военный парад в День независимости

RT на русском04:39
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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