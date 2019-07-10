Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.

Политика Медведев провел переговоры с Медведчуком и Бойко Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Энергетика Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Общество Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.

Происшествия Взрыв прогремел в центре Луганска Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Армия и оружие Американский адмирал подсчитал российских военных в Венесуэле Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.

Шоу-бизнес Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили Мальчик находился под опекой Аллы Пугачевой четыре года. Но недавно его усыновили люди из окружения певицы. Этой осенью Женя пойдет в школу.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Музыка Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".

Экономика Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Общество Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.

Кино Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat» Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.

Происшествия Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.

Политика Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.

Интернет «Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион «Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Политика Зеленский открыл Чернобыль для туристов Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.