Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парадИА Новороссия 05:23

Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
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Гройсман поручил найти средства на военный парад

Газета.Ru09:35

Гройсман поручил найти деньги на военный парад в День независимости

RT на русском04:39

Гройсман поручил найти деньги на проведение военного парада на Украине

РБК06:04

Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости

Комсомольская правда05:23

Гройсман призвал найти деньги на отмененный Зеленским парад

Lenta.ru05:06

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

РИА Новости04:39

Премьер Украины поручил найти деньги на военный парад

Коммерсантъ06:57
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Экономика

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Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
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Политика

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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.
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Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

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Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти

Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
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Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
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Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
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Происшествия

Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

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Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой

Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

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Армия и оружие

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Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
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Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
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Шоу-бизнес

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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
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Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

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Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
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Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
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Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
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«Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
Обновлено в 09:36
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Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
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Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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