Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парадИА Новороссия 05:23
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
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Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Политика
Медведев провел переговоры с Медведчуком и Бойко
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:45
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
Обновлено в 08:56
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Американский адмирал подсчитал российских военных в Венесуэле
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 04:09
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили
Мальчик находился под опекой Аллы Пугачевой четыре года. Но недавно его усыновили люди из окружения певицы. Этой осенью Женя пойдет в школу.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Тюремный начальник сел за коттедж
Обновлено в 09:44
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
Обновлено вчера в 16:43
Интернет
«Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36