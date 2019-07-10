Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парадИА Новороссия 05:23
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
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Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Обновлено в 04:56
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 01:38
Музыка
Пригожин назвал глупостью решение Украины по детскому «Евровидению»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал решение украинского вещателя запретить участвовать в «Евровидении» детям, приезжавшим на концерты в Россию, глупостью.
Обновлено в 06:07
Путешествия
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Игры
В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК
Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
Обновлено в 04:34
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Политика
Кремль не обсуждает с Киевом обмен украинских моряков на Вышинского
На уточняющий вопрос, ведет ли Кремль переговоры по освобождению украинских моряков и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского, он ответил: «Нет».
Обновлено в 05:34
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка
В подмосковном Дмитрове собака, сорвавшаяся с повода, напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала его.
Обновлено в 05:22
Политика
Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Наука
Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника
Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Клуб КХЛ «Локомотив» подписал контракт с канадским нападающим Рэтти
Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" подписал соглашение с канадским форвардом Таем Рэтти.
Обновлено в 05:09
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Барселоне» не хватило денег на Гризманна
«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 06:33
Интернет
Хакеры могут получать доступ к веб-камере устройств Apple
Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты выявили в Google Play Store около 1,3 тыс. приложений, которые несанкционированно получают доступ к личным данным пользователей.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
Обновлено в 06:27
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37