Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парадИА Новороссия 05:23

Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
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Гройсман и Парубий потребовали провести отмененный Зеленским военный парад

Известия06:23

Гройсман поручил найти деньги на проведение военного парада на Украине

РБК06:04

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

РИА Новости04:39

Гройсман призвал найти деньги на отмененный Зеленским парад

Lenta.ru05:06

Гройсман потребовал найти деньги на военный парада, отмененный Зеленским

Газета.Ru05:04

Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости

Комсомольская правда05:23

Гройсман поручил найти деньги на военный парад в День независимости

RT на русском04:39
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК

Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
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Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
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На уточняющий вопрос, ведет ли Кремль переговоры по освобождению украинских моряков и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского, он ответил: «Нет».
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Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
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Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
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Клуб КХЛ «Локомотив» подписал контракт с канадским нападающим Рэтти

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В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

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Хакеры могут получать доступ к веб-камере устройств Apple

Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты выявили в Google Play Store около 1,3 тыс. приложений, которые несанкционированно получают доступ к личным данным пользователей.
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В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут

В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.
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СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
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Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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