Энергетика
Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населенияRT на русском 05:22
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
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Украинское правительство решило обязать «Нафтогаз» снизить цены для населения
Московский Комсомолец05:04
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