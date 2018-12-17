Политика

Гройсман ответил на заявление Лаврова о готовящейся провокации
ФАН
11:48

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокаций на границе с Крымом. Ранее Лавров сообщил, что украинские власти планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с Крымом в конце декабря.
ФАН11:48
Владимир Гройсман
Украина никогда не создавала никаких прецедентов для провокаций. То, что случилось в Азовском море, не является провокацией.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныФАН 11:48

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Премьер Украины прокомментировал заявление Лаврова о провокации

RT на русском08:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:44, Ашберн
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