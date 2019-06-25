Политика

Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 01:32

По мнению премьер-министра, решение о возвращении российской стороны является демонстрацией презрения к международному праву и нарушает его нормы. "Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора", - заявил Гройсман.
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Гройсман назвал «реваншем агрессора» возвращение России в ПАСЕ

Известия03:08

Гройсман назвал нарушением международного права возвращение России в ПАСЕ

РБК02:53

Гройсман увидел «пренебрежение к нормам права» в возвращении РФ в ПАСЕ

РЕН ТВ00:51

Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Газета.Ru01:32

Гройсман считает возвращение РФ в ПАСЕ нарушением норм международного права

ТАСС01:28

Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

RT на русском01:18

Премьер Украины отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Lenta.ru01:54
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Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация во вторник, 25 июня, подала заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 03:51
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Здоровье

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Валентин Коновалов вылетел в Москву без обратного билета

Неделя для главы Хакасии выдалась сложной, Валентин Коновалов оставил республику, вылетев сегодня утром в Москву.
Обновлено в 01:13
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Наука

В микрофлоре марафонцев нашли повышающие выносливость бактерии

Обновлено в 02:16
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Театры

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука

Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть на пост художественного руководителя театра Татьяну Доронину, которая сейчас является его президентом.
Обновлено в 04:03
Космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Общество

Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России

Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Экономика

У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 15:05
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Общество

По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной

Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон

Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.
Обновлено вчера в 21:00
Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Футбол

Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 04:27
Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Общество

На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря

Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники

Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В Китае представили новую разработку для ВДВ

Технические параметры разработки превосходят в 1,5 раза машину HUMVEE американского происхождения.
Обновлено вчера в 08:31
Наука

Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

Обновлено в 00:49
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
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