Политика
Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 01:32
По мнению премьер-министра, решение о возвращении российской стороны является демонстрацией презрения к международному праву и нарушает его нормы. "Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора", - заявил Гройсман.
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Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ
Российская делегация во вторник, 25 июня, подала заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Валентин Коновалов вылетел в Москву без обратного билета
Неделя для главы Хакасии выдалась сложной, Валентин Коновалов оставил республику, вылетев сегодня утром в Москву.
Обновлено в 01:13
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Наука
В микрофлоре марафонцев нашли повышающие выносливость бактерии
Обновлено в 02:16
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука
Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть на пост художественного руководителя театра Татьяну Доронину, которая сейчас является его президентом.
Обновлено в 04:03
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России
Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Экономика
У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 15:05
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Общество
По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон
Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.
Обновлено вчера в 21:00
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 04:27
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году
Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Общество
На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря
Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники
Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В Китае представили новую разработку для ВДВ
Технические параметры разработки превосходят в 1,5 раза машину HUMVEE американского происхождения.
Обновлено вчера в 08:31
Наука
Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
Обновлено в 00:49
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58