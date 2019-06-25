Политика
Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 01:32
По мнению премьер-министра, решение о возвращении российской стороны является демонстрацией презрения к международному праву и нарушает его нормы. "Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора", - заявил Гройсман.
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Политика
Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ
Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Происшествия
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты
21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Общество
На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Обновлено в 06:23
Политика
В Иерусалиме начались переговоры России, США и Израиля по Сирии
В понедельник с Патрушев уже успел пообщаться с израильским премьером.
Обновлено в 04:50
Политика
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин посетит закрытие Европейских игр в Минске
Обновлено в 08:42
Кино
Щелчок Таноса собрал трёх человеков-пауков в одном фильме
Авторы портала Nerdist пофантазировали на тему кинематографической мультивселенной Marvel - они представили, что было бы, если бы щелчок Таноса собрал трёх Человеков-пауков из разных фильмов в одном месте.
Обновлено в 06:07
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Политика
Новым спикером парламента Грузии стал лидер правящей партии Талаквадзе
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе утверждён на пост нового спикера парламента Грузии, передаёт «Рустави 2».
Обновлено в 06:51
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Театры
В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину
Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента
«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Обновлено в 09:27
Политика
Правительство компенсирует потери авиакомпаниям из-за прекращения полетов в Грузию
Вице-премьер Максим Акимов сообщил во вторник, что правительство предусмотрит компенсационные меры авиакомпаниям, которые будут вынуждены прекратить полеты в Грузию.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество
Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре
Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Финансы
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24