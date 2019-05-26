Политика
Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборахРИА Новости 14:45
Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали "многие политики". Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией "Украинская стратегия". "Я считаю, что мы просто разные", — заявил глава правительства.
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Общество
Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты
По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны
Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.
Обновлено в 14:33
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара
Обновлено в 15:03
Экономика
Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году
Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Политика
Немка нарисовала голую Меркель верхом на медведе
Художница из Германии Екатерина Морэ нарисовала картину, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель в обнажённом виде сидит верхом на медведе.
Обновлено в 14:35
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком
Обновлено в 06:22
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019
Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли»
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.
Обновлено в 14:51
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол
ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Кино
Зеленский назвал своим приоритетом поддержку украинского кино
Обновлено в 15:50
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Технологии
Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион
Обновлено в 12:40
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Одинокие пациенты пренебрегают лечением
Польский профессор Беата Янковска-Поласка рассказал, что одинокие пациенты чувствуют себя некомфортно в любом месте.
Обновлено в 05:02