Политика
Гройсман не планирует объединяться с Порошенко на выборах в РадуREGNUM 15:23
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который не планирует создавать никаких коалиций, намерен идти на парламентские выборы со своей политической силой «Украинская стратегия». Об этом сказал сам глава правительства в интервью изданию «Факты».
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Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Общество
Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге
Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Кино
Эдгар Райт начал съемки нового фильма
Режиссер «Типа крутых легавых» и «Малыша на драйве» Эдгар Райт приступил к съемкам триллера «Последняя ночь в Сохо» (Last Nightin Soho).
Обновлено в 10:28
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Финансы
Курсы валют на сегодня, 27 мая 2019 года
Курсы валют сегодня 27.05.2019 Центробанк составляют: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 27.05.2019 установленный ЦБ РФ составляет 64.61 рублей за 1 USD.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Среди плененных ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Как ранее сообщали власти самопровозглашенной республики, при задержании грузовика с военнослужащими при них были обнаружены форма, автомобильные номера и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатка, в связи с чем задержанных заподозрили в попытке организации диверсии.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ
Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Политика
Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент
В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла
Обновлено в 04:53
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Здоровье
В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей
В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
Обновлено в 11:21
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте
Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган ЕС, получив 493 места из 751.
Обновлено в 17:31
Общество
Подошва на тарелке. 5 ошибок при приготовлении стейка
Рассказываем, как можно испортить стейк. Стейк — не самое сложное в приготовлении блюдо.
Обновлено в 17:13