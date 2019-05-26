Политика

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборахРИА Новости 14:45

Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали "многие политики". Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией "Украинская стратегия". "Я считаю, что мы просто разные", — заявил глава правительства.
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Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

РИА Новости14:45

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Газета.Ru14:26

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Московский Комсомолец13:27

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах

РБК13:57

Гройсман не будет объединяться с Порошенко

News.ru13:52

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах

Известия13:39

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

RT на русском14:09
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Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов

Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.
Обновлено в 13:03
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Александра Яковлева два года борется с раком

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Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика

В Литве ждут начала второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 08:59
Авто

Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019

С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Музыка

Группа «Машина времени» отмечает 50-летие

Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам

«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.
Обновлено в 17:33
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Здоровье

Чудо есть там, где нет государства. Итоги первого заезда в омский «Дом радужного детства» показывают: паллиативные дети имеют право на реабилитацию

Очередной закон подлости готовится к принятию в нашем государстве: Минздрав РФ разработал новый порядок реабилитации детей-инвалидов — он разделил маленьких /юных/ пациентов реабилитационных центров на касты, выделив тех, кому медпомощь не имеет смысла оказывать, поскольку «шансов на излечение все равно у них нет».
Обновлено в 15:00
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва

Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 20:00
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Авто

Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу

В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
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