Политика
Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборахРИА Новости 14:45
Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали "многие политики". Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией "Украинская стратегия". "Я считаю, что мы просто разные", — заявил глава правительства.
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Общество
Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов
Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика
В Литве ждут начала второго тура президентских выборов
Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Авто
Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019
С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Музыка
Группа «Машина времени» отмечает 50-летие
Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам
«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.
Обновлено в 17:33
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Здоровье
Чудо есть там, где нет государства. Итоги первого заезда в омский «Дом радужного детства» показывают: паллиативные дети имеют право на реабилитацию
Очередной закон подлости готовится к принятию в нашем государстве: Минздрав РФ разработал новый порядок реабилитации детей-инвалидов — он разделил маленьких /юных/ пациентов реабилитационных центров на касты, выделив тех, кому медпомощь не имеет смысла оказывать, поскольку «шансов на излечение все равно у них нет».
Обновлено в 15:00
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва
Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 20:00
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27