Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера УкраиныРИА Новости 12:10
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил глава кабинета министров на брифинге.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Происшествия
В центре Кемерова загорелся крупный автосалон
Обновлено в 10:28
Политика
Кравчук призвал Россию поверить в Зеленского и Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук сразу после инаугурации Владимира Зеленского в Киеве в рамках политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратился к российскому государству с просьбой поверить в нового украинского лидера.
Обновлено в 11:10
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Об увольнении журналистов «Коммерсанта» Усманов узнал из прессы
"Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов" - приводит издание слова представителя Усманова.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 10:12
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Общество
Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии
Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
Обновлено в 06:34
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Политика
Ницой ополчилась на Зеленского за русский язык на инаугурации
Как отметила писательница, на Украине живут представители множества национальностей и у каждой из них свой язык, поэтому не понятно, почему президент выбрал именно русский.
Обновлено в 09:53
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Футбол
«Ливерпуль» вошел в число претендентов на де Лигта
По информации английских источников, «Ливерпуль» выразил интерес в трансфере защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Футбол
Праздновал победу: Роналду ударил сына чемпионским кубком
Криштиану Роналду, празднуя победу в серии А чемпионата Италии, случайно ударил младшего сына тяжёлым трофеем.
Обновлено в 07:36
Хоккей
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
США передали Украине контрбатарейные радары
ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Космос
Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K
Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18