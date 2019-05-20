Политика
Премьер-министр Украины объявил об отставкеРИА Новости 11:02
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил Гройсман на брифинге, который транслировался онлайн.
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Сегодня президент Украины официально принял свой пост. На инаугурации он сказал, что правительство должно уйти в отставку. Но надеюсь вы понимаете, что правительство складывает свои полномочия только перед новоизбранной Верховной Радой.
— Владимир Гройсман, премьер-министр УкраиныГЛАС.RU 10:19
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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