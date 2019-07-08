Энергетика
Гройсман не видит причин для повышения цен на газRostov gazeta 07:28
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии причин повышения цен на газ для населения страны.
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Политика
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы
Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено в 11:44
Происшествия
Выброшенный из окна телевизор убил молодую петербурженку
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 30-летней жительницы Петербурга, на голову которой упал телевизор, сообщила в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Телемост между украинским телеканалом NewsOne и "Россией 1" отменили из-за прямых угроз жизни журналистов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде
На оперативные аэродромы Западного военного округа в Петербурге и Ленобласти прибыла морская авиация.
Обновлено в 11:23
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Авто
Nissan вывел на рынок обновленный пикап Nissan Navara
В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 11:26
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Хоккей
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Общество
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске
Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
Около недели назад Высоцкая вернулась в Москву и снова вернулась к рабочей рутине.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Футбол
Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поздравил жену Анну Матисон с 36-летием
Режиссер и киносценарист Анна Матисон празднует сегодня свое 36-летие.
Обновлено в 10:15
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Общество
На стройплощадке Крымского моста демонтируют рабочие мосты
В Керченском проливе демонтируют рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки самого длинного моста России.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Экономика
Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится
В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44