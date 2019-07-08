Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии причин повышения цен на газ для населения страны.

Гройсман не видит причин для повышения цен на газ

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