Энергетика
Гройсман не видит причин для повышения цен на газRostov gazeta 07:28
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии причин повышения цен на газ для населения страны.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»
Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Культура
В Сочи начался финал I Всероссийского конкурса молодых музыкантов
В I Всероссийском конкурсе молодых музыкантов "Созвездие", который сегодня стартует в образовательном центре "Сириус", на одно место претендовали более ста участников.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе
68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью
Обновлено в 03:31
Политика
На Украине возбудили дело о госизмене в связи с телемостом
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами, в ходе которого планировалось, чтобы простые люди их двух стран, не политики, поговорили о насущных проблемах.
Обновлено в 07:48
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»
Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико.
Обновлено в 03:22
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика
Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией
Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.
Обновлено в 05:16
Экономика
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Армия и оружие
МУС признал экс-лидера повстанцев в ДРК виновным в военных преступлениях
Международный уголовный суд (МУС) признал бывшего лидера конголезских повстанцев Боско Нтаганду виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 07:17
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Здоровье
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил относительно отсутствующих у него на совещании нескольких вице-премьеров.
Обновлено в 07:43
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола
В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.
Обновлено в 07:41
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02