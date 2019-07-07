Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

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