Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газИзвестия вчера в 23:26
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.
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Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем
Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда
Снимок Соня Киперман опубликовала в Instagram. Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом.
Обновлено в 02:41
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Обновлено в 02:05
Общество
«Ростех» планирует направить миллиард рублей на восстановление инфраструктуры в Иркутской области, пострадавшей от паводка
Миллиард рублей, который планируется собрать с помощью пожертвований, будет направлен на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов в пострадавшем от наводнения регионе.
Обновлено в 04:36
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Футбол
Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки
Бразилия выиграла Кубок Америки впервые с 2007 года. 12 лет назад пентакампеоны в финале победили Аргентину со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 04:14
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца
Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Украина готовится ответить на «вторжение» России
С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции
Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»
Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Общество
Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд
Рэпер L'One официально направил в суд иск, адресованный Тимати и студии Black Star.
Обновлено вчера в 10:21