Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газИзвестия вчера в 23:26

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.
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Премьер-министр Украины не увидел причин для повышения цен на газ

REGNUM01:02

Гройсман: нет причин для поднятия цены газа для населения

Московский Комсомолец00:49

Премьер Украины не увидел оснований для роста цен на газ осенью

Взгляд.рувчера в 16:21

Гройсман не видит оснований для повышения тарифов на газ

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Гройсман высказался о повышении цен на газ

Газета.Ruвчера в 20:33

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

Известиявчера в 23:26

Гройсман не видит причин для повышения цены на газ для населения

ФАНвчера в 16:20
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Политика

Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим

Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
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Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Происшествия

Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Авто

Петербургский завод Nissan за 10 лет выпустил 370 тысяч автомобилей

Обновлено в 03:47
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда

Снимок Соня Киперман опубликовала в Instagram. Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Общество

«Ростех» планирует направить миллиард рублей на восстановление инфраструктуры в Иркутской области, пострадавшей от паводка

Миллиард рублей, который планируется собрать с помощью пожертвований, будет направлен на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов в пострадавшем от наводнения регионе.
Обновлено в 04:36
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Футбол

Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки

Бразилия выиграла Кубок Америки впервые с 2007 года. 12 лет назад пентакампеоны в финале победили Аргентину со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 04:14
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Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Украина готовится ответить на «вторжение» России

С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

Обновлено в 03:13
Здоровье

Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции

Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»

Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Общество

Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд

Рэпер L'One официально направил в суд иск, адресованный Тимати и студии Black Star.
Обновлено вчера в 10:21
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