Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газИзвестия вчера в 23:26

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны. По его словам, до начала отопительного сезона должен быть сформирован запас в 20 млрд куб. м газа, чего хватит для его прохождения.
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Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

Известиявчера в 23:26

Премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения

ПРАЙМвчера в 13:30

Гройсман высказался о повышении цен на газ

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Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет

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Гройсман не видит причин для повышения цены на газ для населения

ФАНвчера в 16:20

Гройсман не видит оснований для повышения тарифов на газ

News.ruвчера в 21:03
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Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

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Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

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Обновлено вчера в 03:03
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Экономика

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Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

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Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Москвичам пообещали облачную погоду с мелким дождем

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник, 8 июля, говорится на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:00
Общество

Индонезия потеряла часть суши размером со столицу за 15 лет

Обновлено в 00:25
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Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Обновлено вчера в 12:48
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Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
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Политика

Иностранцы намерены скупить землю Украины – депутат Рады

Находящиеся на руководящих должностях на Украине иностранцы ждут возможности скупить земли страны, заявил 7 июля депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
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Политика

Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
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Россияне рассказали, какие города стоит посетить иностранным туристам

Специалисты сервиса провели опрос среди 34 тысяч россиян и определили, какой по их мнению город необходимо посетить иностранному туристу в первую очередь.
Обновлено в 00:03
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Оппозиция лидирует на выборах в Греции

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Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале

Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
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Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Общество

Эксперты объяснили падение рождаемости в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
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В Перми выставили на продажу «Ниву» с «собачьими» дверьми

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По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
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